Malatya'da Kuzey Çevre Yolu'nda çarpışma: Akçadağ Yağmurlu mevkiinde 4 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Malatya'da sabah saatlerinde, Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazada dört kişi yaralandı.

Olayın bildirimi üzerine kısa sürede bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi için kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların hastanelere sevki sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın kesin nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, trafik akışını güvenli şekilde sağlamak ve olası başka yaralanmaları önlemek için bölgedeki koordinasyonu sağlıyor. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı