Malatya’da mahallelerin yüzü değişiyor: Beylerbaşı, Şehit Fevzi ve Taştepe belediye eliyle dönüşecek

malatya'da yeniden yapılanma hız kazanıyor:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Beylerbaşı, Şehit Fevzi, Selçuklu ve Taştepe mahalleleri sakinleriyle bir araya gelerek kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarının son durumunu paylaştı. Er, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hem rezerv alanlarda hem de mevcut yerleşimlerin dönüşümünde belediye sorumluluğunun artacağını vurguladı.

Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve bakanlıkların koordinasyonuyla Malatya’nın yeniden ayağa kaldırıldığını; özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çözüm odaklı yaklaşımının sürece katkı sunduğunu belirtti. Kent genelinde bugüne kadar 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini aktaran Er, çalışmaların sadece konutla sınırlı kalmayıp yollar, prestij caddeler ve sosyal donatı alanlarını da kapsadığını söyledi.

mahalle bazlı dönüşüm planları:

Beylerbaşı, Şehit Fevzi ve Taştepe’de dönüşümün kapsamı hakkında ayrıntı veren Başkan Er, rezerv alanlara alınamayan kısımlar için belediye eliyle kentsel dönüşüm uygulamalarını başlatacaklarını kaydetti. Beylerbaşı projesinin projelendirme aşamasında belli bir seviyeye geldiğini ve sürecin belediye tarafından yürütüleceğini ifade eden Er, endişeleri yatıştırmak için şu ifadeyi kullandı: Endişe etmeyin, Beylerbaşı’nı yapacağız.

Taştepe’de gerçekleştirilen düzenlemelerde sadece konut değil, sosyal donatı ve spor tesisleri de planlandığını vurgulayan Başkan Er, bölgedeki altyapı ve sosyal ihtiyaçların bütüncül olarak karşılanacağına dikkat çekti. Şehit Fevzi Mahallesi’nin kalan kısımlarının da dönüşüm programına dahil edileceği belirtildi.

sanayi, ulaşım ve alternatif güzergâhlar:

Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nin dönüştürüleceğini söyleyen Başkan Er, sanayi işletmelerinin yeni alanlara taşınmasıyla bölgenin cazibe merkezi hâline getirileceğini bildirdi. Altay Kışlası çevresinde yeni çalışma alanları oluşturulduğunu belirten Er, Malatya’nın yolun altı ve üstü şeklinde ayrılmayacağını ve kentin bütününde dengeli bir gelişme hedeflediklerini anlattı.

Ulaşım yatırımına ilişkin bilgilendirmede Er, Malatya’da raylı sistem projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve projenin stratejik bütçeye alındıktan sonra uygulamaya geçileceğini söyledi. Kuzey ve Güney Kuşak yollarının ikinci etap çalışmalarının başladığını, kent trafiğini rahatlatacak ikinci viyadük için ihale hazırlıklarının sürdüğünü; olası gecikmelere karşı alternatif güzergâh çalışmalarının da hazırlandığını aktardı.

su güvenliği ve altyapı yenilemesi:

Malatya’nın geleceğe dönük su güvenliğine ilişkin planları detaylandıran Başkan Er, 6 Şubat depremlerinde yaşanan su kesintileri ve bulanıklığın yeniden yaşanmaması için adım attıklarını söyledi. Er, Malatya’nın yıllardır konuşulan alternatif su kaynağını getireceklerini belirterek, bunun için 70 milyon avro finansman sağlandığını ve projelendirme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Planın kapsamına göre Fırat Havzası’ndan alınacak su, İnderesi’nde kurulacak tesiste arıtılacak ve mevcut şebeke için alternatif bir kaynak oluşturacak. Er, projenin yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında bir yatırım olduğunu vurgulayarak, mevcut su kaynağı devre dışı kaldığında yeni sistemin hemen devreye gireceğini söyledi.

Altyapı yatırımında da kapsamlı yenileme yürütüldüğünü belirten Başkan Er, kent şebekesindeki 70-80 yıllık asbestli boruların değiştirildiğini, yağmur suyu drenajının sağlandığını ve kanalizasyon hatlarının yenilendiğini ifade etti.

gençlik ve sosyal yatırımlar:

Başkan Er, gençlik ve sosyal donatılara önem verdiklerini, şehirde büyük çaplı kültür ve spor yatırımları planlandığını aktardı. Bu kapsamda yapılacak kütüphane ve spor tesisi projesinin yaklaşık 4 milyar lira bütçeyle hayata geçirileceğini belirtti. Er, Malatya’nın yeniden yapılanma sürecinin sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmadığını; ulaşım, konut, sanayi, altyapı ve su güvenliği alanlarında yapılan yatırımlarla kentin geleceğe hazırlandığını vurguladı.

Son olarak Başkan Er, Malatya’da hedeflerinin son vatandaş kalıcı konutuna ve iş yerine kavuşana kadar çalışmak olduğunu söyleyerek, kentin yeniden inşasında hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimin koordineli adımlar attığını hatırlattı. Yapılan projelerin hem yaşam standardını yükselteceği hem de kentin uzun vadeli planlarına hizmet edeceği ifade edildi.

BAŞKAN ER: BEYLERBAŞI, ŞEHİT FEVZİ VE TAŞTEPE’DE DÖNÜŞÜM YAPILACAK