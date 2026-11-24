Malatya'da öğretmenler günü kutlamaları

Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenle sürdü. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

protokolün mesajları:

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; aynı zamanda bir medeniyetin inşasında rol oynadığını belirtti. Bakır, öğretmenlerin çocukların zihinlerini bilgiyle donatırken kalplerine umut ve anlam kazandırdığını vurguladı ve dijitalleşme ve yapay zekâ ne kadar ilerlerse ilerlesin, öğretmenin rehberliğinin yerini hiçbir teknolojinin dolduramayacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konuşmasında başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andı; görev yapan ve emekli olan öğretmenlerin gününü kutladı ve programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

deprem sonrası fedakârlık vurgusu:

Vali Seddar Yavuz öğretmenleri milletin geleceğini şekillendiren temel unsurlardan biri olarak tanımladı. Yavuz, bir milletin istikbalinin yetiştirdiği insanların niteliğiyle belirlendiğini, milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, ahlaklı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin önemini dile getirdi. Ayrıca 6 Şubat depremleri sonrasında öğretmenlerin gösterdiği fedakârlığa dikkat çekerek, şehirde yeniden ayağa kalkma sürecine eğitim camiasının katkısını öne çıkardı. Vali Yavuz, hiçbir çocuğun bağımlılık, şiddet ve umutsuzluğun pençesine düşmemesi için aileler ve eğitim kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

etkinlikler ve takdir töreni:

Tören programında şiir dinletisi, aday öğretmenlerin yemin töreni, Akmercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, Öğretmen Akademisi erbane gösterisi ve Maarif Halk Oyunları ekibinin gösterisi yer aldı. Etkinlik, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin takdimi ve ödül töreniyle sona erdi.

Gün boyunca yapılan konuşmalar ve sunulan programlarla, Malatya'da öğretmenliğin toplumsal rolü, deprem sonrası dayanışma ve eğitimde rehberliğin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

MALATYA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI