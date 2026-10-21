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Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde 24 saatlik geniş kapsamlı güvenlik taraması

Malatya Valiliği koordinesinde 24 saatlik denetimde 115 okul ve 13 öğrenci yurdu çevresi kontrol edildi; 6 bin 848 kişi ve bin 558 araç sorgulandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde 24 saatlik geniş kapsamlı güvenlik taraması

Uygulamanın amacı ve zamanlaması:

Malatya Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama 20 Ekim saat 08.00 ile 21 Ekim saat 08.00 arasında, 24 saat süresince yapıldı.

Ekip sayısı ve görev dağılımı:

Denetimlerde toplam 89 ekip görevlendirildi ve uygulamada 225 polis görev aldı. Ekiplerin dağılımı, okul ve yurt çevresi ile çevre yollarında güvenlik kontrolleri ve sorgulamaları kapsayacak şekilde planlandı.

Denetimin kapsamı ve sonuçları:

24 saatlik uygulama sırasında 115 okul ve çevresi ile 13 öğrenci yurdu ve çevresi kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan sorgulamalarda bin 558 araç ile 6 bin 848 kişi kontrol edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitim ortamlarının huzurlu tutulması amacıyla planlandığını belirtiyor. Gerçekleştirilen araç ve kişi sorgulamaları, olası risklerin önceden tespiti ve müdahale imkânının artırılmasına yönelik yapıldı.

MALATYA’DA OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

MALATYA’DA OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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