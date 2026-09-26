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Malatya'da pazar molası sağlık müdahalesi gerektirdi: Veli Ağbaba tedavi altında

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazar programında fenalaşıp sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Malatya'da pazar molası sağlık müdahalesi gerektirdi: Veli Ağbaba tedavi altında

Olayın gelişimi

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde düzenlenen pazar programı sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Hastaneye sevk ve tedavi

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ağbaba'nın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumuna ilişkin ilerleyen dakikalarda açıklama yapılmasının beklendiği bildirildi.

Çevreden gelen tepki ve bekleyiş

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar yetkililere bilgi verdi ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye nakil sağlandı. Yetkililerden gelecek resmi bilgilendirme bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA&#039;NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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