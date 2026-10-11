Malatya'da polisten sokak satıcılarına operasyon: 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya'da narkotik operasyonu
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takip sonrası operasyon gerçekleştirdi.
operasyonun detayları:
Çalışma kapsamında 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
gözaltılar ve işlemler:
Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
MALATYA’DA 44 BİN 616 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ
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