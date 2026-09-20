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Malatya'da refüje çıkan minibüsün önünden geçen motokurye saniyelerle kurtuldu

Yeşilyurt'ta Fahri Kayahan Caddesi'nde park eden araca çarpmamak için manevra yapan minibüs refüje çarpıp karşı şeride geçince motokurye son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da refüje çıkan minibüsün önünden geçen motokurye saniyelerle kurtuldu

Kaza anı ve ilk bulgular

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bir panelvan tipi minibüs, yol üzerindeki park etmeye çalışan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Minibüs önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza anının detayları:

Olay esnasında yoldan geçen bir motokurye, minibüsün yön değiştirmesi sonucu oluşan tehlikeden saniyelerle kurtuldu. Motokurye, çarpmanın etkisiyle bir çöp konteynerine çarparak devrildi ve hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı; sürücünün ve olayın nedeninin belirlenmesi için değerlendirme sürüyor.

MALATYA’DA MİNİBÜSÜN KARŞI ŞERİDE GEÇTİĞİ KAZADA MOTOKURYE SANİYELERLE KURTULDU

MALATYA’DA MİNİBÜSÜN KARŞI ŞERİDE GEÇTİĞİ KAZADA MOTOKURYE SANİYELERLE KURTULDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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