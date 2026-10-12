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Malatya'da sağanak altgeçitleri zorladı: bir altgeçit kapatıldı, ikisinde kontrollü ulaşım

Malatya'da sağanak nedeniyle Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi trafiğe kapandı; Turgut Temelli ve Battalgazi altgeçitlerinde kontrollü ulaşım.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'da sağanak altgeçitleri zorladı: bir altgeçit kapatıldı, ikisinde kontrollü ulaşım

Sağanak yağış nedeniyle bazı altgeçitlerde önlem alındı

Malatya'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde trafik düzenini etkiledi. Ofis Kavşağı'nda bulunan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki sürücüler ve yayalar alternatif güzergahlar kullanmaya yönlendirildi.

Hangi altgeçitlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor:

Çevreyolu üzerindeki Turgut Temelli ve Battalgazi altgeçitlerinde ise yetkililer ulaşımı kontrollü olarak sürdürüyor. Ekipler su birikintilerine karşı önlem alırken, trafikte kısa süreli duraksamalar yaşanabiliyor.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji yetkilileri kent genelinde yağışların belirli aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlara ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yapıldı.

MALATYA&#039;DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KENT MERKEZİNDEKİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN SELİM KESKİNKILIÇ...

MALATYA'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KENT MERKEZİNDEKİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN SELİM KESKİNKILIÇ ALTGEÇİDİ TRAFİĞE KAPATILIRKEN, İKİ ALTGEÇİTTE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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