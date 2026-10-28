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Malatya'da sağanak dereleri taşırdı, Doğanşehir'de konteynerler sular altında kaldı

Malatya'da etkili sağanak, Doğanşehir'e bağlı Erkenek Mahallesi'nde derelerin taşmasına yol açtı; bazı konteynerler suyla doldu, yağışlar sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:31

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'da sağanak dereleri taşırdı, Doğanşehir'de konteynerler sular altında kaldı

Malatya'da sağanak etkisi

Malatya'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde bazı derelerin taşmasına neden oldu. Yağışların yer yer etkili olduğu bildirildi.

Nerede ve ne oldu:

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu meydana gelen taşkında, bölgedeki bazı konteynerleri su bastı. Olay yerinde su birikintileri oluştu.

Güncel durum:

Kent genelinde yağışların devam ettiği öğrenildi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve taşkın riski, gözlem ve raporlara yansımaya devam ediyor.

MALATYA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ DERELERİN TAŞMASINA NEDEN OLDU. DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE BAZI...

MALATYA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ DERELERİN TAŞMASINA NEDEN OLDU. DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE BAZI KONTEYNERLERİ SU BASTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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