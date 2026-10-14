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Malatya'da sağlık yatırımları için yol haritası konuşuldu

AK Parti milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Malatya'da şehir hastanesi ve sağlık yatırımlarını görüştü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Caner Şahin

Malatya'da sağlık yatırımları için yol haritası konuşuldu

Malatya'da sağlık yatırımları için yol haritası konuşuldu

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Gazi Meclis'te bir araya gelerek kentte planlanan sağlık yatırımlarını ele aldı. Görüşmede projenin öncelikleri ve takvimi değerlendirildi.

görüşmenin gündemi:

Toplantıda öncelikli olarak Malatya Şehir Hastanesinin proje süreci ve bu yatırımın 2027 yılı yatırım programına alınması konusu görüşüldü. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü binası, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile İnönü Üniversitesi'ne sağlanacak cihaz destekleri de masaya yatırıldı.

tüfenkci'nin değerlendirmesi:

Tüfenkci, görüşmede Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Malatya'ya gösterdiği yakın ilgi ve verdiği talimatlar için teşekkür etti. Ayrıca Bakanın önümüzdeki günlerde kente gerçekleştireceği ziyareti hatırlatarak bu temasların projelerin ilerlemesine katkı sağlayacağını belirtti.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKCİ, SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU İLE MALATYA’NIN SAĞLIK YATIRIMLARINI...

MİLLETVEKİLİ TÜFENKCİ, SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU İLE MALATYA’NIN SAĞLIK YATIRIMLARINI GÖRÜŞTÜ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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