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Malatya'da sokak satıcılarına darbe: 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi

Malatya'da 11 Ekim 2026'de fiziki takiple düzenlenen operasyonda 3 ikamette ve şüphelilerde 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da sokak satıcılarına darbe: 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi

operasyon detayları:

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim 2026 tarihinde sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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