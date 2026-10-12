Malatya'da sokak satıcılarına darbe: 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi

operasyon detayları:

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim 2026 tarihinde sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER