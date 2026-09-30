Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 bin 920 hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Operasyonun detayları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalar sonucu şüphelilere ulaşıldı.

ele geçirilen maddeler ve arama işlemleri:

Aramalarda toplam 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Elde edilen bulgular kayıt altına alındı ve balistik ya da kimyasal inceleme için gerekli işlemler başlatıldı.

yasal süreç ve tutuklama:

Operasyonda yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sokak düzeyindeki uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen fiziki takip ve adres aramalarının bir parçası olarak kayda geçti.

MALATYA'DA POLİS EKİPLERİNCE SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN 920 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 4 ZANLI ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.