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Malatya'da takipli operasyonla 46 bin 189 sentetik ecza hapı yakalandı

Malatya'da Narkotik Şube ekiplerinin fiziki takipli operasyonunda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da takipli operasyonla 46 bin 189 sentetik ecza hapı yakalandı

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı ve adreslerde detaylı inceleme yapıldı.

Ele geçirilen miktar ve gözaltılar:

Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın kısa durumu:

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA 46 BİN 189 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA’DA 46 BİN 189 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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