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Malatya'da vincin köprüye çarpıp otomobile yol açtığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Yeşilyurt'ta vincin asansör bölümünün köprüye çarpması ve arkadan gelen otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da vincin köprüye çarpıp otomobile yol açtığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Malatya'da vincin köprüye çarpması sonucu zincirleme kaza

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki vincin asansör bölümünün köprüye çarpmasıyla zincirleme bir çarpışma yaşandı. Olay, Ergenekon Caddesi Topsöğüt Kavşağı üzerinde gerçekleşti; bu sırada arkadan gelen otomobil de vincin arkasına çarptı ve kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın yaralanma derecesine ve hastanelere sevk edilenlerin durumuna ilişkin resmi bir ayrıntı henüz açıklanmadı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve süreçle ilgili tespitler, yürütülen soruşturma sonucunda netleştirilecek.

VİNÇ KÖPRÜYE OTOMOBİL VİNÇE ÇARPTI: 4 YARALI

VİNÇ KÖPRÜYE OTOMOBİL VİNÇE ÇARPTI: 4 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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