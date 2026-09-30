Malatya'da yalnız yaşayan kişinin konteynerinde ölümü soruşturuluyor

olay yeri ve ilk bulgular:

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi İhsan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yakınlarının kontrol etmek için gittiği konteynerde yalnız yaşayan Mehmet T. (45) yerde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

inceleme ve cenazenin kaldırılması:

Olay yerinde yapılan adli incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin ancak otopsi sonrası netleşeceğini belirtti.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemelerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Malatya'da yalnız yaşayan şahıs konteynerde ölü bulundu