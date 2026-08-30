Malatya'da zafer bayramı coşkusu: törenler, konuşmalar ve geçit töreni

30 Ağustos kutlamaları Malatya'da yerel protokolle başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı Malatya'da geniş katılımla kutlandı. Gün, Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı; ardından Malatya Valiliği'nde resmi kabul töreni gerçekleştirildi. Programın ilerleyen bölümünde İnönü Caddesi'ndeki resmi tören ve etkinlikler halkın ilgisine sahne oldu.

Protokol ve tören akışı:

Törende Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı vatandaşları askeri araçla selamladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören resmi olarak sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Yarbay Deniz Esat Martı, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihsel önemine vurgu yaptı.

Yarbay Martı'nın mesajı ve kutlama programı:

Yarbay Martı konuşmasında, "Asil Türk milleti, 104 yıl önce bugün, kahraman Türk ordusuyla, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı şan ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek, topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır" ifadelerine yer verdi. Konuşmasında ayrıca 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edildiğini belirtti ve TSK'nın ülkenin huzur ve bekasını sağlama görevine dair değerlendirmelerde bulundu.

Program konuşmaların ardından şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller takdim edildi ve kutlamalar, yoğun ilgi gören askeri geçit töreniyle son buldu.

Geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin yanı sıra polise, jandarmaya ve diğer güvenlik birimlerine ait birliklerin geçişi de halk tarafından büyük ilgiyle izlendi. Gün boyu gerçekleşen etkinlikler, kent merkezinde bir araya gelen vatandaşların katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

MALATYA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI