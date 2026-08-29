Malatya'da zekanın gücü: uluslararası altın kayısı satranç turnuvası ödüllerini verdi

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası tamamlandı

"Zekanın Gücü, Stratejinin Zaferi" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, 24 Ağustos'ta başlayan müsabakaların ardından 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Turnuva, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlendi ve hem Türkiye'nin farklı illerinden hem de çeşitli ülkelerden sporcuları Malatya'da bir araya getirdi.

ödül töreni ve protokol:

Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden sporcuların başarılarını görünür kıldı ve kentin spor ile organizasyon altyapısının tanıtımına katkı sundu.

kategoriler ve ödül dağılımı:

Turnuvada A, B ve C kategorilerinde ilk üçe giren sporcular para ödülleriyle ödüllendirildi. A Kategorisi'nde CM Arshia Alaghehmand birinci olarak 120 bin TL ödülün sahibi oldu; IM Agha Bala Amirrez Pour ikinci ( 90 bin TL ), Ali Zeynali ise üçüncü ( 60 bin TL ) oldu. B Kategorisi'nde Hüseyin Ganbarli birinciliği ve 28 bin TL'yi elde ederken, Cem Uğur ikinci (22 bin TL), Ağdar Alak üçüncü (18 bin TL) oldu. C Kategorisi'nde ise Arda Alkan birinci (28 bin TL), Muhammed Şengül ikinci (22 bin TL), Mustafa Baysaloğlu üçüncü (18 bin TL) olarak sıralandı.

gençler ve özel kategoriler:

Turnuva, yalnızca açık kategorilerle sınırlı kalmayıp genç ve özel gruplarda da ödüller verdi. 8 yaş altı kategorisinde Miran Erdem birinci, Ali Yuşa Çibik ikinci, Halima Bayyan Tekay üçüncü oldu. 10 yaş altı kategorisinde Elyasa Talha Seçgin birinci, Yusuf Rezan Ari ikinci, Zeynap Ela Kösem üçüncü; 12 yaş altı kategorisinde ise Melih Zontul birinci, Ali Çınar Baki ikinci ve Ali Tuna Çıkan üçüncü oldu. 8, 10 ve 12 yaş altı kategorilerinde birincilere 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere 2 bin TL ödül verildi.

Turnuvada ayrıca 50 yaş üstü sporcular, kadın sporcular, engelli sporcular, Malatyalı sporcular ve 1249 altı maksimum ratingli sporcular için ayrı ödüller takdim edildi. Organizasyon, kısa sürede farklı kategorilere yayılan bir katılımla satranç camiasında dikkat çekti ve Malatya'nın ev sahipliği kapasitesini sergiledi.

Ödül töreni ve müsabakalar boyunca sergilenen performanslar, genç oyuncuların ulusal düzeyde yükselen potansiyelini gösterirken, turnuva aynı zamanda bölgesel spor turizmi ve organizasyon kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağladı.

ULUSLARARASI ALTIN KAYISI SATRANÇ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ