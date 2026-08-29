Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Malatya'da zekanın gücü: uluslararası altın kayısı satranç turnuvası ödüllerini verdi

24-29 Ağustos'ta düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, Malatya'da son buldu; farklı kategorilerdeki sporcular ödüllerini protokolden aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Malatya'da zekanın gücü: uluslararası altın kayısı satranç turnuvası ödüllerini verdi

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası tamamlandı

"Zekanın Gücü, Stratejinin Zaferi" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, 24 Ağustos'ta başlayan müsabakaların ardından 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Turnuva, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlendi ve hem Türkiye'nin farklı illerinden hem de çeşitli ülkelerden sporcuları Malatya'da bir araya getirdi.

ödül töreni ve protokol:

Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden sporcuların başarılarını görünür kıldı ve kentin spor ile organizasyon altyapısının tanıtımına katkı sundu.

kategoriler ve ödül dağılımı:

Turnuvada A, B ve C kategorilerinde ilk üçe giren sporcular para ödülleriyle ödüllendirildi. A Kategorisi'nde CM Arshia Alaghehmand birinci olarak 120 bin TL ödülün sahibi oldu; IM Agha Bala Amirrez Pour ikinci ( 90 bin TL ), Ali Zeynali ise üçüncü ( 60 bin TL ) oldu. B Kategorisi'nde Hüseyin Ganbarli birinciliği ve 28 bin TL'yi elde ederken, Cem Uğur ikinci (22 bin TL), Ağdar Alak üçüncü (18 bin TL) oldu. C Kategorisi'nde ise Arda Alkan birinci (28 bin TL), Muhammed Şengül ikinci (22 bin TL), Mustafa Baysaloğlu üçüncü (18 bin TL) olarak sıralandı.

gençler ve özel kategoriler:

Turnuva, yalnızca açık kategorilerle sınırlı kalmayıp genç ve özel gruplarda da ödüller verdi. 8 yaş altı kategorisinde Miran Erdem birinci, Ali Yuşa Çibik ikinci, Halima Bayyan Tekay üçüncü oldu. 10 yaş altı kategorisinde Elyasa Talha Seçgin birinci, Yusuf Rezan Ari ikinci, Zeynap Ela Kösem üçüncü; 12 yaş altı kategorisinde ise Melih Zontul birinci, Ali Çınar Baki ikinci ve Ali Tuna Çıkan üçüncü oldu. 8, 10 ve 12 yaş altı kategorilerinde birincilere 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere 2 bin TL ödül verildi.

Turnuvada ayrıca 50 yaş üstü sporcular, kadın sporcular, engelli sporcular, Malatyalı sporcular ve 1249 altı maksimum ratingli sporcular için ayrı ödüller takdim edildi. Organizasyon, kısa sürede farklı kategorilere yayılan bir katılımla satranç camiasında dikkat çekti ve Malatya'nın ev sahipliği kapasitesini sergiledi.

Ödül töreni ve müsabakalar boyunca sergilenen performanslar, genç oyuncuların ulusal düzeyde yükselen potansiyelini gösterirken, turnuva aynı zamanda bölgesel spor turizmi ve organizasyon kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağladı.

ULUSLARARASI ALTIN KAYISI SATRANÇ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

ULUSLARARASI ALTIN KAYISI SATRANÇ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sahnede kaslarını sergileyerek sporla g...
images

Kayserispor ve Bursaspor yönetimleri kayseri’de dostluk yemeğinde buluştu
images

Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
images

Vincent Aboubakar Bodrum'da: birlikten büyük bir hikaye yazacağız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada

Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti