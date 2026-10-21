Malatya'dan yatırım çağrısı: 6. bölge teşvikleri 2030'a uzatılsın

Malatya ticaret odasından uzun vadeli teşvik talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge teşviklerinin mevcut takviminin yatırımcıda belirsizlik yarattığını belirterek bu desteklerin 2030 yılı sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

süre ve yatırımcı belirsizliği:

Sadıkoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 6. Bölge teşviklerinin süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Sürenin her seferinde kısa vadeli uzatmalarla gündeme gelmesinin yatırımcıların uzun vadeli plan yapmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Başkan Sadıkoğlu, kısa dönemli uzatmalar yerine daha öngörülebilir ve planlanabilir bir destek takviminin yatırım kararlarını kolaylaştıracağını ifade etti.

deprem sonrası öncelikler:

Sadıkoğlu, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya’nın ekonomik ve ticari yapısının ağır tahribata uğradığını hatırlattı. Şehrin yeniden yapılanma sürecinin yalnızca konut ve iş yeri inşasıyla tamamlanamayacağını, üretim ile istihdamın da eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem sonrasında işletmelerin hem faaliyetlerini sürdürmeye hem de kayıplarını telafi etmeye çalıştığını belirten Sadıkoğlu, yatırım teşviklerinin bu iyileşme sürecinde kritik bir destek unsuru olduğunu dile getirdi: "Malatya’nın deprem öncesindeki ekonomik gücüne yeniden ulaşabilmesi için üretim çarklarının daha güçlü dönmesi gerekiyor."

resmi girişimler ve siyasi çağrı:

MTSO başkanı, 6. Bölge teşviklerinin uzatılması talebini resmi olarak Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiklerini açıkladı. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sadıkoğlu, iktidar ve muhalefet milletvekillerine de konunun TBMM nezdinde takip edilmesi çağrısında bulundu.

Sonuç olarak Sadıkoğlu, Malatya’nın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artması için yatırım ortamını destekleyen politikaların sürdürülmesinin şart olduğunu, bunun da yatırımcıya güven veren uzun vadeli teşviklerle mümkün olacağını ifade etti.

SADIKOĞLU: "6. BÖLGE TEŞVİKLERİ 2030 YILINA KADAR UZATILMALI"