MİAD Malatya'da istişare toplantısı gerçekleştirdi:

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda iş hayatındaki son gelişmeler, yönetim anlayışları ve sektör deneyimleri kapsamlı biçimde paylaşıldı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıya MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Karaca Yönetim Kurulu Başkanı ve MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karaca ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldı. Katılımcılar, farklı sektörlerden gelen üyelerle tecrübe aktarımı ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Tecrübe paylaşımı ve gelecek hedefleri:

Görüşmelerde, yönetim tecrübeleri, vizyoner yaklaşımlar ve iş dünyasında sürdürülebilir iş birliği yöntemleri ele alındı. MİAD yönetiminin önceliği, üyeler arasındaki iletişimi güçlendirerek bilgi akışını hızlandırmak ve ortak projeler için zemin hazırlamak olarak öne çıktı.

Rıdvan Budak toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "MİAD Yönetim Kurulu olarak, kıymetli yönetim kurulu üyemiz ve Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın katılımlarıyla üyelerimizle bir araya gelerek verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İş hayatındaki başarıları ve vizyoner liderliğiyle örnek teşkil eden kıymetli yönetim kurulu üyemiz Arif Karaca, engin bilgi birikimi, değerli tecrübeleri ve ilham veren bakış açısıyla istişarelerimize önemli katkılar sundu. İstanbul’daki Malatyalı kıymetli iş insanlarımızı dönem dönem Malatya’daki iş insanlarımızla bir araya getireceğiz. Bu buluşmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, iş dünyamız arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli paylaşımları ve yol gösterici değerlendirmeleri için Arif Karaca’ya, değerli katkıları için Ramazan Özcan’a ve toplantımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz"

Toplantı, üyeler arasında yeni temasların kurulmasına ve ilerleyen dönemde ortak girişimler için fikir alışverişinin derinleştirilmesine zemin hazırladı. MİAD yönetimi, benzer buluşmaları periyodik hale getirerek kentteki iş dinamiklerini desteklemeyi planlıyor.

MİAD ÜYELERİ İŞ DÜNYASININ GELECEĞİNİ İSTİŞARE ETTİ