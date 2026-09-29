Malatya'nın ekonomik röntgeni çekildi: çözüm odaklı dönem vurgusu

saha çalışmaları ve tespitlerin özeti:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adaylarından Mahmut Boyraz, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak seçim öncesinde sürdürdükleri saha çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık iki aydır kent merkezinde ve farklı ilçelerde MTSO üyeleri, tüccarlar ve sanayicilerle bir araya geldiklerini belirten Boyraz, sahada yaptıkları görüşmelerle kent ekonomisinin öncelikli sorunlarını ortaya koyduklarını ifade etti.

Boyraz, ziyaretlerin yalnızca seçim çalışması olmadığını, aksine Malatya'nın ekonomik yapısının detaylı bir şekilde analizi için bir fırsat olduğunu vurguladı: 'Haftalardır Malatya esnafımızı, tüccarımızı, sanayicimizi ziyaret ediyoruz. Malatya’nın adeta röntgenini çektik. Eksikler neler, yanlışlar nedir, nerede ne sıkıntı var; bunları sahada gördük, dinledik. Artık sahaya hazırız.' Bu tespitlerin, görev gelmesi halinde öncelikli çalışma alanlarını belirleyeceği belirtildi.

deprem sonrası öncelikler ve bakış açısı:

Boyraz, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen sürece dikkat çekerek, Malatya'nın yeniden yapılanma döneminin ekonomik açıdan da yeni bir rotaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Depremin üzerinden neredeyse dört yıl geçtiğini hatırlatan aday, bundan sonraki dönemde gündemin sadece yaşanan mağduriyetler üzerinden şekillenmemesi gerektiğini; bunun yerine gelişim, dönüşüm, üretim ve çözüm odaklı politikaların öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımın hem yatırımcılara hem de yerel aktörlere güven vereceği vurgulandı.

projeler, hedefler ve yönetimde değişim:

Seçim kampanyasında 'Vaatlerle değil, projelerle geliyoruz' mesajını ön plana çıkaran Boyraz, ekonomik büyümeye yönelik somut başlıkları paylaştı. Adayın programında dijital dönüşüm, sektörel kümelenme, yeni ticaret ağlarının oluşturulması, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ve mesleki eğitim gibi alanlar bulunuyor. Bu başlıkların, kentte üretim kapasitesini, istihdamı ve ihracatı artırmaya yönelik somut adımlar içerdiği belirtildi.

Boyraz’ın en dikkat çeken hedeflerinden biri, Malatya’nın ihracatını kısa sürede büyütmek: aday, en büyük projelerinden birinin ihracatı bir yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine taşımak olduğunu açıkladı. Ayrıca, oda yönetiminde gençlerin ve kadınların daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Boyraz, organizasyon yapısını yenilemeye hazırlanıyor; seçimde 33 komitede 97 adayla yola çıktıklarını açıkladı ve bu kadroların yönetime taze kan getirmesi hedefleniyor.

Seçim takvimine dair de değerlendirmelerde bulunan Boyraz, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek MTSO seçimlerinde sarı pusula ile yarışacaklarını belirtti. Seçim sonrası zamana kaybetmeden göreve başlanacağı mesajını da veren aday, '2 Ekim sabahı nasip olur da görev bize layık görülürse, kaybedecek bir günümüz dahi olmadan sahada olacağız' diye konuştu. Boyraz ve ekibi, saha çalışmalarında elde edilen verilerle öncelikli proje ve eylem planlarını hızlıca devreye almak istiyor.

Genel olarak Boyraz’ın mesajı, saha analizine dayalı, çözüm ve proje odaklı bir yönetim vaadi etrafında şekilleniyor. Seçim sürecinin son günlerine girilirken adayın anlattığı tespitler ve hedefler, Malatya iş dünyasında önümüzdeki dönemin tartışma başlıkları arasında yer alacak gibi görünüyor.

MAHMUT BOYRAZ: "MALATYA’NIN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK, ARTIK SAHAYA HAZIRIZ"