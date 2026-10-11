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Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 12 Ekim Pazartesi 06.00-23.59 arası Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Pütürge ve Doğanyol için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

hava durumu uyarısı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya’nın güney kesimlerinde 12 Ekim Pazartesi günü yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Kurumun uyarısında, söz konusu yağışların bazı ilçelerde etkisini güçlendirebileceğine dikkat çekildi.

etkilenecek ilçeler ve zaman aralığı:

12 Ekim Pazartesi 06.00-23.59 saatleri arasında özellikle Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölge genelinde yağışların yerel yoğunluklar gösterebileceği vurgulandı.

beklenen olumsuzluklar ve öneriler:

Uyarıda, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşlardan tedbirli olmaları, mümkünse riskli bölgelerden uzak durmaları ve araç kullanırken dikkatli davranmaları istendi.

MALATYA’NIN GÜNEY KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MALATYA’NIN GÜNEY KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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