Malatya'nın ticaretini ayağa kaldırma ısrarı: Sadıkoğlu'nun üç yıllık başvuruları

Malatya için süregelen bir mesai: iki yıldan fazla süreyle sahada takip

6 Şubat depremleri, Malatya’da sadece konutları değil, kentin ticari hayatını da derinden sarstı. Binlerce işyeri kullanılamaz hale gelirken üretim, ticaret ve istihdam ciddi darbe aldı. Bu tablonun ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu öncülüğünde kapsamlı bir çalışma başlattı. Depremin ilk günlerinden itibaren sahada üye tespitleri yapılarak acil ihtiyaçlar ve uzun vadeli talepler kayıt altına alındı.

Saha çalışması ve geçici çözüm talepleri:

MTSO, o dönem yaklaşık 10 bin üyesi bulunan bir yapı olarak telefon görüşmeleri ve saha ziyaretleriyle işyerlerindeki hasar, üretim kapasitesi, ihtiyaç ve talepleri sistematik şekilde belgeledi. Mart 2023’te Sadıkoğlu, işyerlerini kaybeden esnaf için konteyner ticaret alanları oluşturulmasını talep etti; “Esnafımızın yeniden kepenk açmasını sağlayacak alanları hızla oluşturmalıyız” çağrısını yaptı. Süreçte konteynerlerin konumu, 21 metrekarelik alanların yetersizliği ve ticari hareketliliğin sağlanması gibi ayrıntılar da değerlendirme gündeminde yer aldı.

Finansman, hibe talepleri ve mücbir sebep başvurusu:

İşyeri ve sermayesini kaybeden işletmeler için hibe, faizsiz veya düşük faizli kredi ile mevcut kredilerin ötelenmesi yönündeki talepler Sadıkoğlu tarafından yetkili makamlara iletildi. KOSGEB Deprem Kredisi kapsamının genişletilmesi için girişimler yapıldı; Sadıkoğlu süreç boyunca, "Bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak?" sözleriyle finansmana erişimin aciliyetini vurguladı.

Mücbir sebep uygulamasının uzatılması Sadıkoğlu’nun en uzun soluklu taleplerinden biri oldu. 2023’ten itibaren yapılan uzatma çağrılarında, Sadıkoğlu "İşyerleri teslim edilmeden, ticaret normale dönmeden mücbir sebebin sona ermesi doğru değil" diyerek icraatların işletmelerin fiili durumu göz önünde bulundurarak planlanması gerektiğini savundu. Uygulama çeşitli tarihlerde uzatılırken MTSO kapsamın genişletilmesi için ısrarcı oldu.

Kura, kiracı esnaf ve bodrum katlı işyerleri:

Kura sonuçları sonrası kalan işyerlerinin durumuna ilişkin olarak Sadıkoğlu, deprem öncesinde kiracı olan ve hâlen konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelere öncelik tanınmasını talep etti; bu talep Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara iletildi. Ayrıca kura hakkı verilmeyen yaklaşık 150 bodrum kat esnafının durumunu gündeme taşıyarak, "Bodrum kat esnafımız yok sayılmamalı" şeklinde hakkaniyet vurgusu yaptı.

Yerelden tedarik, yardım organizasyonu ve lojistik:

Sadıkoğlu, AFAD, Kızılay ve TOKİ başta olmak üzere deprem bölgesinde alım yapan kurumlara yerel firmaları tercih etme çağrısı yaptı: "Yerelden tedarik, işletmelerimiz için krediden daha değerli. Şehrimize yapılan harcama yine şehrimizin ekonomisine dönmeli." Depremin ilk günlerinde diğer illerdeki Oda ve Borsa başkanlarıyla koordinasyon sağlayarak başlattığı yardım seferberliğiyle yaklaşık 60 tır temel ihtiyaç malzemesinin Malatya’ya ulaştırılmasını ve MTSO koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağladı.

Ankara'ya taşınan talepler ve sürecin devamı:

Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, TOBB ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı görüşmelerle Malatya iş dünyasının taleplerini üç yılı aşkın süredir gündemde tuttu. Süreç boyunca çarşı ve kalıcı ticaret alanlarının konutlarla eş zamanlı tamamlanması gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, 27 bin 500 işyeri ve ofisin kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti. Komisyonlara iletilen diğer talepler; konteynerden kalıcı işyerine geçiş sürecinde ek süre verilmesi, kalıcı çözüm sağlanmadan tahliyelerin gerçekleştirilmemesi ve bölge esnafının korunması yönünde oldu.

Sadıkoğlu süreci şöyle özetliyor: "Depremin ilk gününden bugüne üyelerimizin sesi olduk. Malatya’nın ticareti, üretimi ve istihdamı yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." Bu ifade, üç yılı aşkın dönemde MTSO’nun hem acil hem de kalıcı çözümler için sürdürdüğü çalışmanın özeti olarak öne çıkıyor.

SADIKOĞLU’NDAN 6 ŞUBAT’TAN BUGÜNE MALATYA İÇİN KESİNTİSİZ MÜCADELE