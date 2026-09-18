Malatya'yı yeniden inşa ediyoruz: depremden geleceğe kapsamlı dönüşüm

Malatya'da yaraları sarıp geleceği planlayan kapsamlı bir süreç

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehirde yürütülen yeniden inşa ve dönüşüm çalışmalarının deprem sonrası tamir işlerinin ötesine geçtiğini söyledi. Başkan Er, kentsel tasarımdan ulaşıma, sanayiden yaşam alanlarına kadar şehrin yeniden planlandığını vurgulayarak, "Biz sadece şehri yeniden ayağa kaldırmadık. Geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz" dedi.

Esnaf ziyaretleri ve sahadan gelen talepler:

Başkan Er, Bostanbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet etti, bölgedeki ihtiyaç ve şikâyetleri dinledi. Moloz dökülen bir noktayla ilgili gelen talebi değerlendirerek ilgili birimlere anında talimat verdi. Başkan, kentin yıkık alanlarının toparlandığını belirterek "Yıl sonuna kadar bitecek. Kernek’i yeniden yapıyoruz. Projelere hızlı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette fırıncı esnafı Fevzi Ayhan çalışmalardan dolayı Başkan Er'e teşekkür etti. Tekstilci Şükrü Güleroğlu ise belediyenin esnafa yönelik desteklerini vurguladı: "Belediye olarak gerekeni yaptınız. Bize konteyner konusunda yardımcı oldunuz. İstanbul’dan geldik, muazzam bir çalışma var, bunu görüyoruz." Gayrimenkulci Erkan Akay da çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, "Çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Hemşehrilerine değer veren bir belediye başkanısınız" dedi.

Ulaşım altyapısı ve sanayi dönüşümünde atılan adımlar:

Başkan Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin somut veriler paylaştı. Bu süreçte iki yılda 125 bin bağımsız bölüm inşa edildiğini hatırlatan Er, altyapı ve ulaşım yatırımlarının hızlandığını söyledi. Yeni yol ve bulvarlarla kent içi bağlantıların güçlendiğini, böylece Malatya'nın "tek merkezli" yapıdan "çok merkezli" bir şehir kimliğine kavuştuğunu belirtti.

Alper Tunga Caddesi için planlanan düzenlemeler de gündemde: Başkan Er, caddenin ulaşım kapasitesinin artırılacağını, yolun genişleyerek üç şeride çıkacağını, ayrıca kaldırım ve bisiklet yolunun yapılacağını ve dekoratif aydınlatmaların ekleneceğini aktardı. Çavuşoğlu Mahallesi'nde ise sanayi alanında dönüşüm ve kümelenme sistemiyle organize bir yapı kurulacağı ifade edildi.

Başkan Er'in ziyaretleri, hem belediyenin saha çalışmalarıyla ilgili bilgi akışını sağlıyor hem de vatandaş ve esnafla doğrudan temasla ihtiyaçların önceliklendirilmesine zemin hazırlıyor. Yönetim, hasar onarımının tamamlanmasının ötesinde, Malatya'nın uzun vadeli yaşam kalitesini artıracak projelere odaklanmış durumda.

BAŞKAN ER: "MALATYA ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"