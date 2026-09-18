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Malazgirt tarım gündemini pancarla açtı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2026 şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı; Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman tarım ve turizmi önceliklendirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malazgirt tarım gündemini pancarla açtı

Malazgirt'te kampanya törenle açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle resmen başladı. Açılış törenine yerel yetkililer ve üreticiler katıldı; program kapsamında pancar teslimatları ve yerel tarımın önemi öne çıkarıldı.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçenin önünde iki önemli potansiyel bulunduğunu belirterek bunların turizm ve tarım olduğunu vurguladı. Kahraman, ilçede yaklaşık 1 milyon dönüme yakın ekilebilir tarım arazisi bulunduğunu söyleyerek, şeker pancarının ilçe ekonomisi ve çiftçi gelirleri açısından önemine dikkat çekti. Kaymakam, tarımsal yatırımların artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Üretici ve fabrikadan uyarılar:

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan yeni sezonun başladığını belirterek üreticilerden pancarlarını temiz ve mümkün olduğunca topraksız şekilde teslim etmelerini istedi. Fabrika yetkilileri, pancar kalitesi ve hijyenin üretim verimliliği ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Kampanyanın ilk gününde pancar teslim eden üç üreticiye çeşitli ödüller takdim edildi. Program sırasında ayrıca pancar nakliyesinde kullanılan traktör ve tarım araçlarının sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu; güvenli sevkiyatın hem üretici hem de kamunun yararına olduğu belirtildi.

Yetkililer, sezon boyunca koordinasyonun sağlanması ve üreticilerin bilgilendirilmesinin sürdürüleceğini belirtti; şeker pancarının bölge tarımı için stratejik bir ürün olmaya devam ettiği vurgulandı.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE 2026 YILI ŞEKER PANCARI ALIM KAMPANYASI DÜZENLENEN TÖRENLE...

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE 2026 YILI ŞEKER PANCARI ALIM KAMPANYASI DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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