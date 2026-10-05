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Malazgirt'te din görevlileri cami hizmetleri ve gençlik çalışmaları için bir araya geldi

Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında, kaymakam ve müftü din görevlilerinden halk ve gençlerle ilişkileri güçlendirmelerini istedi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Malazgirt'te din görevlileri cami hizmetleri ve gençlik çalışmaları için bir araya geldi

Programın detayları:

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bir araya gelen din görevlileri Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda buluştu. Programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayan ve ilçe genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.

gündem: vatandaşla iletişim ve gençlere yönelik çalışmalar:

Programda söz alan Kaymakam Kahraman, din görevlilerinin vatandaşlarla daha yakın ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, hizmetlerin daha özverili bir şekilde sürdürülmesinin önemini dile getirdi. Kahraman, özellikle gençlere yönelik faaliyetlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti ve din görevlilerinden proaktif rol talep etti.

müftünün mesajı ve sertifika takdimi:

İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayan da camilerin toplum içindeki rolüne işaret ederek, din hizmetlerinin halkın ihtiyaçlarını gözeterek yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Program, gün boyu söz ve değerlendirmelerin ardından, görevlerini özveriyle sürdüren din görevlilerine başarı belgelerinin Kaymakam Kahraman tarafından takdim edilmesiyle son buldu.

Toplantı, yerel din görevlilerinin halka yakın hizmet anlayışını pekşetmeyi, gençlere yönelik etkinlikleri çoğulukla planlamayı ve camilerin sosyal destek rolünü güçlendirmeyi hedefleyen bir adım olarak kayda geçti.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA PROGRAM...

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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