Malazgirt'te minnetle anılan gaziler günü

Törenin yapılışı:

Tören, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Etkinlik, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı; ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Yetkililerin vurguları:

Üsteğmen Mustafa Şahin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında Gaziler Günü'nün, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilerin anılması ile onlara duyulan minnetin ifade edilmesi bakımından taşıdığı önemi vurguladı.

Şahin, gazilerin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve geçmişten günümüze vatan savunmasında görev almış gazilerin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca şehit ve gazilerin ortaya koyduğu fedakârlıkların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Törene Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.