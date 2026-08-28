Malazgirt'ten büyük taarruz'a: Kütahya'da zaferlerin mirası konuşuldu

Kütahya'da tarih buluşması

Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a: Bir Zaferden Bir Zafer’e" başlıklı konferans, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa yoğun ilgi gösterildi; konuşmacılar arasında Prof. Dr. Vahdettin Engin, tarihçi yazar Emel Engin ve Prof. Dr. Arif Kolay yer aldı.

Konferansta ele alınan dönemler:

Oturumlarda, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından Malazgirt Zaferi ile Cumhuriyet'in kuruluş sürecine giden yolda kritik bir askeri başarı olan Büyük Taarruz arasındaki tarihsel bağ ele alındı. Konuşmacılar iki zaferi yalnızca askeri başarılar olarak görmenin ötesine geçerek, bunların Anadolu'nun kimliğini şekillendirmedeki rollerini ve toplumsal hafızada yarattıkları kırılma noktalarını tartıştı.

Konuşmacıların değerlendirmeleri:

Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Emel Engin, farklı dönemlere ilişkin kaynak temelli değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı; konuşmalarda dönemin sosyal, politik ve kültürel yansımalarına dair bağlamsal açıklamalar öne çıktı. Prof. Dr. Arif Kolay ise etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, konferansın verimli geçtiğini ve paylaşımın faydalı olduğunu belirtti. Kolay, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Kütahya Belediyesi ve Kütahya Valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olan 'Bir Zaferden Bir Zafer'e başlıklı konferans etkinliğini tamamladık. Bu konferansa ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Vahdettin Engin, yine tarihçi yazar Emel Engin ve ben de katıldık. Bu konuyla ilgili genel değerlendirmeler yaptık. Umarım katkı vermişizdir. Umarım faydalı olmuştur verdiğimiz bilgiler. Gelenlere, dinleyenlere teşekkür ederiz"

Konuşmalarda vurgulanan ortak nokta, zaferlerin salt askeri sonuçlar getirmediği; aynı zamanda milletlerin tarihsel yönelimlerini, yerleşim ve kimlik biçimlerini etkileyen geniş çaplı dönüşümlere işaret ettiği oldu. Katılımcılara somut örnekler ve döneme ait değerlendirmeler aktarıldı, böylece tarihin bugün için taşıdığı anlam ve miras bağlamı güçlendirildi.

Programın sonunda konuşmacılara hediyeleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer tarafından takdim edildi. Etkinlik, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

KÜTAHYA’DA "MALAZGİRT’TEN BÜYÜK TAARRUZ’A: BİR ZAFERDEN BİR ZAFER’E" KONFERANSI DÜZENLENDİ