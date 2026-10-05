Malezya büyükelçisi, Diyarbakır valisi Zorluoğlu ile iş birliği gündemiyle buluştu

Malezya büyükelçisi Diyarbakır'da temaslarda bulundu

Malezya Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı; ardından iki heyet bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Toplantıda Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel mirası ile şehrin turizm potansiyeli ön plana çıktı. Taraflar, karşılıklı temasların artırılması ve bölgedeki öne çıkan değerler üzerinden olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Valinin değerlendirmesi:

Vali Murat Zorluoğlu, konuklarını nazik ziyaretleri için teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret, tarafların iyi dilek temennilerini iletmeleri ve karşılıklı olarak olumlu notlar alınmasının ardından sona erdi.

MALEZYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ADLAN MOHD SHAFFİEQ (SOLDA), BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU’NA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.