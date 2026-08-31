Mali disiplin ve vergi adaletiyle güçlenen mali alan büyümeyi destekliyor

Ekonomide son veriler ve bakanın değerlendirmesi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirirken ekonomideki yapısal dayanıklılığa vurgu yaptı. Şimşek, yıllıklandırılmış milli gelirin 1,7 trilyon doları aştığını belirterek, güçlenen makroekonomik temellerin şoklara karşı direnci artırdığını ifade etti.

Büyüme ve sektör performansı:

Bakan, sanayi katma değerinde teknoloji yoğun sektörlerin pozitif katkısıyla yıllık bazda yüzde 2,4 artış yaşandığını aktardı. Tarım sektöründe ise güçlü seyir sürüyor; tarım büyümesi yüzde 13,3 olarak öne çıktı. Özel tüketim yüzde 3,5 büyürken yatırımların artışı yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmelerin sonucunda, Şimşek net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiğini ve iç-dış talep dengesiyle dengeli bir büyüme sürecinin izlendiğini kaydetti.

Cari denge ve bütçe performansı:

Jeopolitik gelişmeler ve emtia fiyatlarındaki artışların cari açıktaki etkisine dikkat çeken Şimşek, 'Yıllıklandırılmış cari açık ikinci çeyrekte 38,9 milyar dolar olurken cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı' dedi. Bakan, kayıt dışılıkla mücadele, güçlenen vergide adalet ve sıkı harcama disiplininin önemli bir mali alan yarattığını vurguladı.

Şimşek ayrıca, küresel fiyat şoklarının vatandaş üzerindeki etkisini sınırlamak ve dezenflasyonu desteklemek amacıyla uygulanan eşel mobil mekanizması nedeniyle önemli bir vergi gelirinden vazgeçilmesine rağmen bütçe performansının olumlu seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Borçluluk ve orta vadeli beklentiler:

Bakan, Türkiye'nin borçluluk göstergelerinin uluslararası ortalamaların altında seyrettiğini ifade ederek, ikinci çeyrek itibarıyla brüt dış borç stokunun milli gelire oranının yüzde 31,6 seviyesinde yatay seyrettiğini söyledi. Toplam borcun milli gelire oranının yüzde 91 olduğu, bunun gelişmekte olan ülkeler ortalaması olan yüzde 229 ve dünya ortalaması olan yüzde 306'nın oldukça altında kaldığına dikkat çekti.

Dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme ve daha destekleyici küresel koşulların etkisiyle önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasının beklendiğini aktaran Şimşek, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program ile fiyat istikrarını sağlama, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışı yoluyla büyüme potansiyelini güçlendirme hedeflerinin olduğunu belirtti. Bakanın açıklamaları, kısa vadeli dış risklere karşı mali disiplinin ve yapısal önlemlerin önemini yeniden ortaya koyuyor.

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK İKİNCİ ÇEYREKTE 38,9 MİLYAR DOLAR OLURKEN CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2,3 İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYELERDE KALDI. KAYIT DIŞILIKLA MÜCADE, GÜÇLENEN VERGİDE ADALET VE HARCAMA DİSİPLİNİ SAYESİNDE ÖNEMLİ BİR MALİ ALAN SAĞLADIK" DEDİ.