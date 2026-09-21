Mali müşavirler turnuvada vefayı sahaya taşıdı

Turnuva vefa adına başladı:

Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) tarafından düzenlenen futbol turnuvası, 2022 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslek mensubu Ömer Şenşahin anısına 'Ömer Şenşahin Sezonu' adıyla Yağmur Halı Saha tesislerinde başladı.

Açılış töreninde duygusal anlar:

Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi. Törene Denizli SMMM Odası Başkanı Nuri Karakuş, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, oda kurulları, komisyon üyeleri ile meslek mensupları ve aileleri katıldı. Program sırasında Şenşahin ailesine Denizli SMMM Odası adına hazırlanan anma plaketi takdim edilerek duygulu anlar yaşandı.

Turnuvanın hedefleri ve katılım:

Protokol üyelerinin başlama vuruşunu yaptığı organizasyonda toplam 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Açılış konuşmasını yapan Nuri Karakuş, mesleğin yoğun mevzuat takibi ve stresine dikkat çekerek turnuvanın amacını şöyle özetledi: 'Meslektaşlarımızın bu yoğun stresi bir nebze atabilmesi ve kaynaşması amacıyla turnuvamızı düzenledik. En son 2019 yılında yaptığımız bu organizasyonu hepimiz çok özlemiştik. 2022 yılında aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşımız Ömer Şenşahin’i unutmamak ve adını odamızda yaşatmak adına bu sezona onun ismini verdik. Kendisini rahmetle anıyor; sakatlıkların yaşanmadığı, kazananın dostluk ve camiamız olduğu bir turnuva diliyorum.'

Feyyaz Ceşen ise konuşmasına 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri anarak başladı; sporun dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurgulayıp tüm sporculara centilmence bir sezon diledi.

DENİZLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (SMMM) TARAFINDAN DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASI, 2022 YILINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN MESLEK MENSUBU ÖMER ŞENŞAHİN’İN ANISINA "ÖMER ŞENŞAHİN SEZONU" ADIYLA BAŞLADI