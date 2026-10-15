Dolar 49,5240 +0,11%
Euro 55,7103 +0,32%
Bist 11.746,98 -2,68%
Altın Gram 6.691,83 +0,78%
EUR/USD 1,1245 +0,21%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Malkara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonunda 168 galara hapı ele geçirildi

Malkara'da JASAT ekipleri Hacıevhat Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 168 adet GALARA hapı ele geçirdi; şüpheli R.Y. tutuklandı. Adli süreç sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Malkara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonunda 168 galara hapı ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmada Hacıevhat Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğu değerlendirilen 168 adet GALARA isimli hap ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan şüphelinin, ekiplerin titiz çalışması sonucunda tespit edilen adresinde yakalandığı bildirildi. Ele geçirilen hapların miktarı ve türü, soruşturmanın odağında yer alıyor.

şüpheli ve adli süreç:

Gözaltına alınan R.Y. (33) isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

yerel güvenlik ve yürütülen çalışmalar:

Jandarma ekiplerinin benzer operasyonları, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, ele geçirilen miktarın bölge güvenliği açısından önemine işaret ederek soruşturmanın neticesine göre hukuki süreçlerin uygulanacağını belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antakya'da asayiş uygulaması sonuçlandı: çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalan...
images

Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
images

Sarayköy'de direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi
images

Tosya'da ormanlık alandaki kavga ölümle sonuçlandı: imamın öldürülmesi adliyeye...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yargıtay Duygu Delen davasında beraat kararlarını onadı, karşı oy sanığın kasten öldürme ile cezalandırılmasın...

Duyarlı sürücü Gercüş'te aracının altından yavru kediyi kurtardı

Ülke itibarını korumak için yetkisiz estetiğe müsamaha gösterilemez

Silah ruhsatı sahiplerine jandarmadan bilgilendirme ve güvenlik vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı