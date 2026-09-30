Malkara’da park halindeki araç takibe takıldı: 211 hap ve 24 bin 505 lira ele geçirildi

Malkara'da operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesi üzerine başlatılan takip, Camiatik Mahallesi'nde park halinde bulunan bir aracı tespit etmesiyle somutlaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasında araç çevresinde bulunan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

operasyonun seyri:

Yapılan kontrolde, araç yanında bulunan N.P. ile yaya gelen V.G. isimli şahıslar üzerinde ve araçta arama gerçekleştirildi. Polis takibinin ardından durdurulan araçta ve şüphelilerde yapılan incelemede, olayın suç unsuruna ilişkin deliller toplandı.

ele geçirilenler ve soruşturma:

Aramalarda toplam 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gerekli tutanaklar düzenlenip, haklarında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyet birimleri, takip ve ihbar mekanizmasının etkin kullanılması sonucu gerçekleştirilen operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen bulgular doğrultusunda ek işlemler yapılabileceği ifade edildi.

TEKİRDAĞ'IN MALKARA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA 211 ADET UYUŞTURUCU HAP İLE UYUŞTURUCU TİCARETİNDE KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 24 BİN 505 TL ELE GEÇİRİLDİ.