Malkara'da TESKİ aracıyla motosiklet çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, TESKİ’ye ait resmi plakalı araç ile bir motosiklet çarpıştı. Olay, Gerçem Sokak ile Saadet Sokak kesişimi civarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 59 AJC 896 plakalı TESKİ aracı Gerçem Sokak üzerinde seyir halindeyken, Saadet Sokak’tan çıkan C.S. yönetimindeki 59 AHL 422 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, zeminin kaygan olması nedeniyle aracın altına girdi.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.S. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nedenlerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE, TESKİ’YE AİT RESMİ PLAKALI ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLETİN ARACIN ALTINA GİRDİĞİ KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI.