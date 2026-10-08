Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın çöküşü görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada, saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir çökme yaşandı. Olayın ilk anlarına ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

müdahale ekipleri:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde arama ve güvenlik tedbirleri için çalışmalarını sürdürüyor.

görüntülerin içeriği:

Kameralara yansıyan ilk görüntüler, çöküşün hemen sonrasına ait görsel kaydı sağladı ve olayın erken saatlerde gerçekleştiğini netleştirdi. Yetkili kurumlar olayın nedeni ve kapsamına ilişkin inceleme başlattı.

Maltepe'de binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada