Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın üç katında çökme

Maltepe Cevizli'de erken saatlerde çökme

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çalışma ve değerlendirme süreçlerini sürdürüyor.

çökme nedeni ve devam eden çalışmalar:

Çökmenin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ekiplerin alanda yürüttüğü müdahale ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi