Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

olay yeri ve müdahale:

Olay sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda enkaz altında sismik dinleme cihazlarıyla arama yapıldı. Yapılan kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti. Ekipler uzun saatler boyunca enkaz altında kalan 3 kişi için yoğun arama yürüttü.

son gelişme:

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanda ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Maltepe'deki enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı