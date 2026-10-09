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Maltepe enkazında yaşamını yitiren kardeşlerin birlikte çekilmiş fotoğrafı geride kaldı

8 Ekim'de Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan (22) ve kardeşi Zeynep (20) İnan'dan geriye birlikte çekildikleri fotoğraf kaldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Maltepe enkazında yaşamını yitiren kardeşlerin birlikte çekilmiş fotoğrafı geride kaldı

Olayın ayrıntıları:

8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 8 kişi sağ olarak kurtarıldı, enkazdan çıkarılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam etti. Enkaz altında kalanların tespiti ve sağ kurtarma çabaları yoğun bir şekilde yürütülürken, arama kurtarma ekipleri özellikle çöküşün yaşandığı kat ve çevresinde detaylı tarama yaptı. Sağ olarak kurtarılanların sayısı yetkililerce doğrulandı.

Kaybedilenler ve geride kalan kare:

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılanların cansız bedenleri arasında Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan (22), Zeynep İnan (20), Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yer aldı. Enkaz altında hayatını kaybeden kardeşlerden Ahmet Muhammet ve Zeynep İnan'dan geriye, yan yana oldukları bir fotoğraf karesi kaldı; bu görüntü olayın etkisini ve yakınlarının üzüntüsünü gözler önüne serdi.

MALTEPE&#039;DE DÜN SABAH SAATLERİNDE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA KALARAK HAYATLARINI KAYBEDEN AHMET...

MALTEPE'DE DÜN SABAH SAATLERİNDE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA KALARAK HAYATLARINI KAYBEDEN AHMET MUHAMMET İNAN (22) VE ZEYNEP İNAN (20) KARDEŞLERDEN GERİYE YAN YANA YER ALDIKLARI FOTOĞRAFLARI KALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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