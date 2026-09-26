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Maltepe zabıtası okul çevresinde bıçak satışına izin vermedi

Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, okul önlerinde denetimleri artırdı; okul önünde bıçak satan seyyar satıcının tezgâhına el konuldu, polise bildirildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Maltepe zabıtası okul çevresinde bıçak satışına izin vermedi

Maltepe zabıtasından okul çevresinde sıkı denetim

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda son dönemde yaşanan olayların ardından okul ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler her gün gün boyunca devriye gezerek okul önleri ve çevresinde incelemelerde bulunuyor ve risk oluşturabilecek faaliyetlere karşı önlem alıyor.

seyyar satıcının tezgâhına el konuldu:

Yapılan denetimlerde okul önünde bıçak, tespih ve saat satan bir seyyar satıcının tezgâhına el konuldu. Ekipler, tezgâha el koyduktan sonra durumu polise bildirdi ve satıcı hakkında işlem başlattı. Denetim sırasında okul önünde satışa sunulan, haberde "sustalı" olarak nitelendirilen bıçakların satışına engel olundu.

devam eden denetimler ve alınan önlemler:

Denetimler kapsamında okul çevrelerinde satış yapan diğer tezgâhlara da el konularak, gerektiğinde araçlar uzaklaştırıldı. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uygulanan kontrollerin süreceğini ve önceliklerinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğunu bildirdi.

MALTEPE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ , OKUL ÖNÜNDE BIÇAK SATAN SEYYAR SATICIYA MÜDAHALE ETTİ

MALTEPE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ , OKUL ÖNÜNDE BIÇAK SATAN SEYYAR SATICIYA MÜDAHALE ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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