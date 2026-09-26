Maltepe zabıtası okul çevresinde bıçak satışına izin vermedi

Maltepe zabıtasından okul çevresinde sıkı denetim

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda son dönemde yaşanan olayların ardından okul ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler her gün gün boyunca devriye gezerek okul önleri ve çevresinde incelemelerde bulunuyor ve risk oluşturabilecek faaliyetlere karşı önlem alıyor.

seyyar satıcının tezgâhına el konuldu:

Yapılan denetimlerde okul önünde bıçak, tespih ve saat satan bir seyyar satıcının tezgâhına el konuldu. Ekipler, tezgâha el koyduktan sonra durumu polise bildirdi ve satıcı hakkında işlem başlattı. Denetim sırasında okul önünde satışa sunulan, haberde "sustalı" olarak nitelendirilen bıçakların satışına engel olundu.

devam eden denetimler ve alınan önlemler:

Denetimler kapsamında okul çevrelerinde satış yapan diğer tezgâhlara da el konularak, gerektiğinde araçlar uzaklaştırıldı. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uygulanan kontrollerin süreceğini ve önceliklerinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğunu bildirdi.

MALTEPE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ , OKUL ÖNÜNDE BIÇAK SATAN SEYYAR SATICIYA MÜDAHALE ETTİ