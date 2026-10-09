Maltepe'de 25 saatin sonunda enkazdan çıkarılan son kişi yaşamını yitirdi

Maltepe'de üç katı çöken yedi katlı binanın enkazında kalan son kişi, 20 yaşındaki Zeynep İnan, 25 saat sonra çıkarıldı ve hayatını kaybetti.