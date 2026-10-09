Maltepe'de 25 saatin sonunda enkazdan çıkarılan son kişi yaşamını yitirdi

Maltepe'de enkazdan çıkarılan son kişi
Maltepe'de üç katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 25 saat sonra çıkarıldı. İnan'ın cansız bedeni enkazdan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
arama kurtarma çalışmaları:
Çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleri, enkaz altında olabilecek kişileri bulmak için gün boyunca hassas müdahaleler yaptı. Son kişinin çıkarılmasıyla bölgede yürütülen arama kurtarma operasyonlarında sona gelindi ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi tamamlandı.
enkazdan çıkarılma anı ve tespit:
İnan'ın enkazdan çıkarıldığı ve sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar havadan görüntülendi. Yetkililer, enkazda yapılan son kontrollerin ardından çalışmanın kapatıldığını bildirdi.
Maltepe’de çöken binanın enkazından son kişi 25 saat sonra çıkarıldı
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