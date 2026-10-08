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Maltepe'de 3 kat çöktü: enkazdan çıkan 7 kişinin isimleri açıklandı

Maltepe Cevizli'de zemin üstü üç katın çökmesiyle enkazdan 7 kişi sağ çıkarıldı; Vali Davut Gül kalan 5 kişiyle temas kurulduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de 3 kat çöktü: enkazdan çıkan 7 kişinin isimleri açıklandı

Olay yeri ve müdahale:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın zemin üstü 3 katında saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk tespitlere göre binada kayıtlı 12 kişi vardı; bunların 7'si enkazdan sağ çıkarıldı, kalan 5 kişiyle ekiplerin temas kurduğu bildirildi.

Enkazdan çıkarılanların kimlikleri:

Harun Bora Turhan (14), Hilal Meygil (19), Furkan Turhan (43), Zemzeme Bilece (32), Yunus Emre Bilece (11), Emirhan Bilece (10), Betül Bilece (8).

Arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde bulunan çok sayıda itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi, enkaz altında daha fazla kişi olup olmadığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, İstanbul Valisi Davut Gül alanda açıklama yaparak durumu yakından takip ettiklerini ve kalan kişilere ulaşma çabalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre arama kurtarma çalışmalarının önceliği, güvenli şekilde daha fazla kişiye ulaşmak ve ihtiyaç halinde sağlık müdahalesi sağlamak olarak belirtildi.

MALTEPE&#039;DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA MEYDANA GELEN ÇÖKMEDE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN 7 KİŞİNİN...

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA MEYDANA GELEN ÇÖKMEDE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN 7 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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