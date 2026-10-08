Maltepe'de 6 katlı binada çökme: mahsur kalanların tahliyesi sürüyor

olayın gelişimi:

Maltepe'de bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olayın ardından binada bazı katlarda mahsur kalanlar olduğu bildirildi ve bölgeye yoğun bir şekilde müdahale edildi.

tahliye ve arama-kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde görev yapan ekipler, öncelikle mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliyesine odaklandı. Ekipler, bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturarak kontrollü tahliye işlemleri yürütüyor; arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Tahliye sırasında mahsur kalanların durumunun tespiti ve enkaz altında kalan olup olmadığının araştırılması için ekipler kat kat çalışıyor. Müdahale ekipleri, çevredeki vatandaşları güvenli bölgelerden uzaklaştırarak operasyonun hızlanmasını sağlamaya çalışıyor.

çevresel etkiler ve güvenlik önlemleri:

Olayın olduğu bölgede ulaşım ve yaya akışında aksama yaşanabiliyor; yetkililer çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çökme nedeniyle bina çevresindeki diğer yapıların durumu da izleniyor ve risk değerlendirmesi yapılıyor.

Yetkililerden veya resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar beklenirken, olay yerinde yürütülen çalışmaların önceliğinin insan hayatı olduğu vurgulanıyor. Operasyonun seyrine göre ek tedbirlerin alınması mümkündür.

Gelişmelerle ilgili resmi bilgilendirmeler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor