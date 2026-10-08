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Maltepe'de 6 katlı binanın çöküşünde tahliye çalışmaları sürüyor

Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi; binada mahsur kalanların tahliyesi sürüyor, arama-kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 07:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de 6 katlı binanın çöküşünde tahliye çalışmaları sürüyor

Çökme ve ilk müdahale:

Maltepe'de bir 6 katlı binada çökme meydana geldi. Olayın ardından binada bulunanların bir kısmı bulunduğu yerden çıkarılırken, mahsur kalanların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililer ve müdahale ekipleri alanda çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı.

Tahliye süreci ve güvenlik önlemleri:

Tahliye çalışmaları sırasında öncelik, içeride bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanması ve hızlı bir şekilde dışarı çıkarılması olarak belirlendi. Süreç boyunca mahsur kalanlar ekipler tarafından çıkarılmaya çalışılırken, çevrede önlemler alındı.

Olay yerinde devam eden çalışmalar halkın ve müdahale ekiplerinin güvenliği gözetilerek yürütülüyor; yetkililerden gelecek resmi bilgilendirme bekleniyor.

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Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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