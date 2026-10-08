Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı

Maltepe'de çöken binadan kurtarma çalışmaları sürüyor
Maltepe'de 7 katlı bir binanın üçüncü katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürdürülüyor ve ekipler enkaz altında arama yapıyor.
olayın ayrıntıları:
Çökme, binanın 3. katında gerçekleşti. Olay yerinde yürütülen çalışmalar, enkazın hassasiyeti nedeniyle titizlikle yürütülüyor ve yetkililerden gelen açıklamalar takip ediliyor.
kurtarma çalışmaları:
Kurtarma ekipleri yürüttükleri operasyonlarda enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarılmasını sağladı. Çalışmalar, bölgedeki güvenlik önlemleri alınarak ve arama faaliyetleri devam ettirilerek sürdürülüyor.
Maltepe'de çöken binadan bir kişiyi daha kurtarıldı
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