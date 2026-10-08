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Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı

Maltepe'de 7 katlı binanın üçüncü katında çökme oldu; devam eden kurtarma çalışmalarında ekipler tarafından enkazdan bir kişi daha sağ çıkarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı

Maltepe'de çöken binadan kurtarma çalışmaları sürüyor

Maltepe'de 7 katlı bir binanın üçüncü katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürdürülüyor ve ekipler enkaz altında arama yapıyor.

olayın ayrıntıları:

Çökme, binanın 3. katında gerçekleşti. Olay yerinde yürütülen çalışmalar, enkazın hassasiyeti nedeniyle titizlikle yürütülüyor ve yetkililerden gelen açıklamalar takip ediliyor.

kurtarma çalışmaları:

Kurtarma ekipleri yürüttükleri operasyonlarda enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarılmasını sağladı. Çalışmalar, bölgedeki güvenlik önlemleri alınarak ve arama faaliyetleri devam ettirilerek sürdürülüyor.

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Maltepe'de çöken binadan bir kişiyi daha kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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