Maltepe’de 7 katlı binanın çöküşüne ilişkin adli soruşturma başlatıldı:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bugün saat 05.40 sıralarında bulunan 7 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından itfaiye, polis ve diğer ilgili birimler bölgeye sevk edildi ve adli süreç başlatıldı.

soruşturmanın yürütülmesi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın incelenmesi amacıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Atanan savcılar, olay yerinde yapılacak tespitler ve delil toplama çalışmalarını koordine edecek.

adli sürecin olası aşamaları:

Soruşturmada olay yeri keşfi, bilirkişi incelemeleri, nüfus ve yapı kayıtlarının incelenmesi ile ilgili kişilerin ifadelerinin alınması gibi işlemler yürütülecektir. Başsavcılığın incelemesi tamamlandıkça elde edilen bulgular doğrultusunda ek işlemler ve açıklamalar yapılacaktır.

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.