Maltepe'de ara tatilde YKS hazırlıkları sürüyor

Maltepe Belediyesi, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilerin ara tatili verimli geçirmesi için eğitim programlarını aksatmadan sürdürüyor. Cumhuriyet Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar, Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurslarla devam ediyor.

kurs programı:

Merkezde verilen kurslar, TYT ile birlikte sayısal ve eşit ağırlık alanlarına yönelik olarak planlanıyor. Dersler, konu tekrarı ve soru çözümüne ağırlık vererek öğrencilerin konu hâkimiyeti, soru çözme hızları ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Uygulanan programlar, sınav temposuna uygun pratik oturumlar ve deneme sınavları ile destekleniyor.

rehberlik ve sınav psikolojisi:

Yalnızca ders anlatımıyla sınırlı kalmayan merkezde, eğitim döneminin tamamında süren rehberlik hizmetleri de öğrencilere sunuluyor. Rehberlik çalışmaları; sınav kaygısıyla baş etme, etkili ders çalışma yöntemleri, sınav stratejileri ve zaman planlaması gibi başlıklarda bireysel ve grup çalışmaları şeklinde yürütülüyor. Bu destek, öğrencilerin sınav sürecini daha planlı ve verimli yönetmelerine katkı sağlıyor.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ara tatil döneminde yapılan eğitimlerin sınav hazırlığında sürekliliği korumanın yanı sıra öğrencilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına da cevap verdiğini belirtiyor. Kurslar, üniversite hedefi olan gençlerin hem akademik hem de zihinsel hazırlık süreçlerini güçlendirmeye odaklanıyor.

MALTEPE BELEDİYESİ ARA TATİL DÖNEMİNDE DE DEVAM EDEN EĞİTİM PROGRAMLARIYLA GENÇLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NA (YKS) HAZIRLIK SÜRECİNE KATKI SUNARKEN, ÜNİVERSİTE HEDEFLERİNE ULAŞMALARI İÇİN AKADEMİK, SOSYAL VE PSİKOLOJİK AÇIDAN ÇOK YÖNLÜ DESTEK SAĞLAMAYI DA SÜRDÜRÜYOR.