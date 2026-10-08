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Maltepe'de bina çökmesi: enkaz altında 7 kişi olduğu değerlendiriliyor

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın zemin üstü üç katı çöktü; 5 kişi kurtarıldı, enkaz altında olduğu değerlendirilen 7 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de bina çökmesi: enkaz altında 7 kişi olduğu değerlendiriliyor

Olay:

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın zemin üstü 3 katında çökmenin meydana geldiği bildirildi. Olay, sabah saat 05.40 sıralarında gerçekleşti.

Çökme sonrasında binada olduğu belirlenen toplam 12 kişiden 5'i sağ olarak kurtarıldı; kalan 7 kişinin ise enkaz altında olduğu değerlendiriliyor ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, öncelikle can kurtarma odaklı müdahaleye başladı ve enkaz altında kalanlarla iletişim kurulmaya çalışıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, kurtarılan 5 kişi dışında kalan kişilerle temas kurulduğunu ve ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi ve süreç:

Müdahale sırasında bölge güvenliği sağlanarak sağlık ekipleri hazır bekletiliyor; itfaiye ve AFAD ekipleri ise enkazda hassas arama faaliyetleri yürütüyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ve çalışma sürecinin zaman alabileceğini vurguluyor.

Olayla ilgili olarak şu ana dek resmi bir soruşturma veya çökme nedenine dair kesin bir açıklama yapılmadı; yetkililer inceleme ve kurtarma faaliyetlerine öncelik veriyor.

Maltepe&#039;de çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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