Maltepe'de binanın zemin üstü üç katı çöktü: 5 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları devam ediyor

Maltepe'de çökme meydana geldi

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre binanın zemin üstü 3 katının çökmesiyle yapı ağır hasar aldı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ve arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı ve sağlık kontrolleri için ekipler tarafından değerlendirilmek üzere sevk edildi.

Durum ve yürütülen çalışmalar:

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamada, dairelerde yaşadığı tespit edilen toplam 12 kişinin bulunduğu, bunlardan 5'inin kurtarıldığı ve kalan 7 kişiyle ekiplerin temas kurduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları, enkaz altında olabileceği değerlendirilen kişiler için devam ediyor.

Olayın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok; yetkililer soruşturma ve güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler arama faaliyetlerine öncelik vererek enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKME SONRASI 5 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILIRKEN, GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 KİŞİNİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.