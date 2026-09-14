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Maltepe'de Can Gold Mücevherat'ta ölü bulunan kuyumcu sahibi için polis incelemesi

Maltepe Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Can Gold Mücevherat'ta M.A.K. saat 12.00 civarında ölü bulundu; polis olay yerinde inceleme yapıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:12

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de Can Gold Mücevherat'ta ölü bulunan kuyumcu sahibi için polis incelemesi

Olay yeri ve ilk bilgiler:

İstanbul'un Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Can Gold Mücevherat adlı dükkanda bugün saat 12.00 civarında bir kişinin ölü olarak bulunduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden kişi resmi kayıtlarda M.A.K. olarak yer aldı.

Görgü tanıkları ve çevrenin tepkisi:

İhbar üzerine olay yerine gönderilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Dükkanın önünde toplanan yakınları gözyaşı dökerken çevredeki vatandaşlar da olayı izledi.

soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; yetkiler, ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor.

İSTANBUL&#039;UN MALTEPE İLÇESİNDE BİR ŞAHIS KUYUMCU DÜKKANININ İÇİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

İSTANBUL'UN MALTEPE İLÇESİNDE BİR ŞAHIS KUYUMCU DÜKKANININ İÇİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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