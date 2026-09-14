Maltepe'de Can Gold Mücevherat'ta ölü bulunan kuyumcu sahibi için polis incelemesi

Olay yeri ve ilk bilgiler:

İstanbul'un Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Can Gold Mücevherat adlı dükkanda bugün saat 12.00 civarında bir kişinin ölü olarak bulunduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden kişi resmi kayıtlarda M.A.K. olarak yer aldı.

Görgü tanıkları ve çevrenin tepkisi:

İhbar üzerine olay yerine gönderilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Dükkanın önünde toplanan yakınları gözyaşı dökerken çevredeki vatandaşlar da olayı izledi.

soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; yetkiler, ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor.

İSTANBUL'UN MALTEPE İLÇESİNDE BİR ŞAHIS KUYUMCU DÜKKANININ İÇİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.