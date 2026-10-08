Maltepe'de çöken 7 katlı binada iki kişi hayatını kaybetti, enkazda iki kişi aranıyor

olayın ayrıntıları:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olayda binanın üçüncü katında çökmenin yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kademeli olarak müdahaleye başladı.

arama kurtarma çalışmaları:

İlk müdahale ve arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği, 'Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir' açıklamasında bulundu. Enkaz altında olduğu belirtilen iki kişi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

süreç ve beklentiler:

Olayla ilgili kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yetkililerden gelecek yeni bilgilere göre arama faaliyetlerinin yönlendirileceği bildiriliyor. Bölgedeki gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor; arama kurtarma sonuçlandıkça sayısal veriler netlik kazanacak.

MALTEPE'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI.