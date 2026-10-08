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Maltepe'de çöken bina soruşturmasında gözaltılar

Maltepe'de çöken binayla ilgili binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alındı; soruşturma delil toplama ve sorumluluk tespitine odaklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çöken bina soruşturmasında gözaltılar

olay ve gözaltılar:

Maltepe'de çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada, binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alındı.

soruşturmanın odak noktaları:

Soruşturma, olayın nedenlerine ilişkin delil toplama ve sorumluluk tespitine odaklandı. İncelemelerde yapı ruhsatı, proje uygulaması ve şantiye kayıtları gibi belgelerin değerlendirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

Gözaltı işlemlerinin ardından hukuki süreç savcılık yönlendirmesiyle ilerleyecek; gerektiğinde bilirkişi raporları ve teknik analizler talep edilebileceği belirtiliyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın sonuçlanması beklenirken, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Maltepe&#039;de çöken binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alındı

Maltepe'de çöken binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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